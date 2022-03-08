Цены на видеокарты в России приблизились к 1 млн рублей

Компьютеры
Вчера в 22:04
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Цены на видеокарты в России приблизились к 1 млн рублейЗвучит как страшный сон
В последние пару лет видеокарты и так являются редким «зверем» из-за глобального дефицита. Но последние события сделали этот тип комплектующих ещё более недоступным и элитарным.
И если раньше самые дорогие видеокарты редко превышали цену в 250-300 тыс рублей, то сейчас некоторые ритейлеры предлагают купить ASUS GeForce RTX 3080 Strix за 989 400 рублей — это почти 1 млн рублей!
Немногим дешевле Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro, за которую просят 824 995 рублей. Ещё доступнее — Palit GeForce RTX 3080 GameRock, цена которого составляет 652 921 рубль.
При этом, что важно, все три модели в наличии и могут быть доставлен в кратчайшие сроки — от 2 до 10 дней.
Источник: NIX.ru