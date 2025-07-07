Компьютеры
Опубликовано 07 июля 2025, 00:00
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Cerabyte создаст керамический накопитель с возможностью хранить данные 5000 лет

Ёмкость накопителя достигнет 100 ПБ на стойку
Немецкий стартап Cerabyte, известный производством уникальных накопителей для ЦОДов, представил дорожную карту развития керамических систем хранения данных.
Cerabyte создаст керамический накопитель с возможностью хранить данные 5000 лет

© Cerabyte

Компания создаст керамический накопитель с лазерной гравировкой с плотностью хранения 100 ПБ на одну стойку. Этого в Cerabyte намерены достичь к 2030 году.

Пропускная способность должна вырасти до 2000 МБ/с, время отклика снизиться до 10 секунд. Хранить данные на таких носителях можно будет до 5000 лет.

Создавая керамические нанослойные диски, Cerabyte планирует запустить к 2025-2026 годам пилотную систему с обновлённой производительностью. Плотность хранения составит 1 ПБ на стойку, но скорость чтения будет очень низкая — 100 МБ/с.

В партнёрстве с Western Digital Cerabyte намерена ускорить коммерциализацию технологии и снизить стоимость терабайта памяти до $6-8. К 2045 году стартап планирует новую технологию для увеличения ёмкости хранилища и уменьшения площади записи с 300 нм до 3 нм.