Cerabyte создаст керамический накопитель с возможностью хранить данные 5000 лет

Компания создаст керамический накопитель с лазерной гравировкой с плотностью хранения 100 ПБ на одну стойку. Этого в Cerabyte намерены достичь к 2030 году.

Пропускная способность должна вырасти до 2000 МБ/с, время отклика снизиться до 10 секунд. Хранить данные на таких носителях можно будет до 5000 лет.

Создавая керамические нанослойные диски, Cerabyte планирует запустить к 2025-2026 годам пилотную систему с обновлённой производительностью. Плотность хранения составит 1 ПБ на стойку, но скорость чтения будет очень низкая — 100 МБ/с.

В партнёрстве с Western Digital Cerabyte намерена ускорить коммерциализацию технологии и снизить стоимость терабайта памяти до $6-8. К 2045 году стартап планирует новую технологию для увеличения ёмкости хранилища и уменьшения площади записи с 300 нм до 3 нм.