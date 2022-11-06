Чем грозит ремонт компьютера по объявлению

По мнению Пащенко, если в объявлении речь идёт о том, что мастер живёт где-то рядом и готов оказать услугу за небольшую сумму, это может быть мошенник. В целом обращаться к неизвестному человеку, обещающему выполнить работу «задёшево», не стоит.

По мнению эксперта, могут возникнуть некоторые опасные ситуации. В частности, это отсутствие реального договора, к которому нельзя приравнивать некие «бумажки», которые может предложить оформить неизвестный подрядчик. «Обращаться к такому человеку опасно, поскольку он заберёт вашу дорогостоящую технику для ремонта к себе в мастерскую без договора. Он может вам дать подписать какие-то бумажки, а потом просто пропасть. В официальном сервисе хотя бы договор будет, а тут нет», — отметил Пащенко.

Также может произойти утечка персональной информации. Человек отдаст технику с паролями, доступами к банкингу, фото, видео, возможно, с чем-то интимным. В итоге у клиента могут украсть деньги из банка, если там были данные для доступа к счёту, или передать аккаунты хакерам.

Григорий Пащенко посоветовал обращаться за помощью с компьютером только в официальные сервисы. А если есть нужда обратиться к частному мастеру, лучше проверить информацию о нём.

«Если вы увидели в подъезде объявление компьютерного мастера и вам нужны его услуги, то надо поступить осторожно. Во-первых, запишите номер из объявления, но не звоните по нему сразу, а проверьте его с помощью любого поисковика. Так можно выяснить, кому на самом деле принадлежит номер. Во-вторых, на объявлении чаще всего есть фотография этого мастера. Сфотографируйте её и тоже проверьте с помощью поиска по картинкам. Скорее всего, это будет не мастер Олег, а условный Брэд Питт или любой другой голливудский актёр», — подчеркнул Пащенко.