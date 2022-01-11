Чем может быть опасна подаренная флешка

После установки флешки на компьютере запускалась атака BadUSB, которая позволяла хакерам получать административный доступ к компьютеру и другим локальным системам. После атаки злоумышленники устанавливали вирусы-вымогатели BlackMatter и REvil.

В России подобные случаи тоже известны, но атаки всегда касаются крупных компаний. Причём не только компрометируют компьютер жертвы, но и могут его сломать.

По словам руководителя отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павла Коростелева, при получении любой флешки в подарок следует начинать с форматирования устройства. «Если вам дарят флеш-накопитель, самым правильным будет начать с его форматирования. Если мы говорим о USB-накопителях в невскрытой упаковке, то в принципе им можно доверять. Риск попадания заражённых носителей на прилавки крупных магазинов не очень большой, однако опасность всё равно есть, если устройство идёт "мимо" торговых сетей», — подчеркнул Коростелев.