Чип AMD Threadripper PRO 9995WX разогнали до рекордных 5950 МГц и 227 818 баллов в Cinebench

В тесте Cinebench R23 чип набрал впечатляющие 227 818 баллов, превзойдя предыдущий рекорд флагмана 7995WX, который достигал 210 000 очков.

Процессор работал на материнской плате Asus PRO WS WRX90E SAGE SE и был охлаждён жидким азотом. Температура ядра опускалась до –47 ℃, что позволило добиться стабильной работы на частотах от 5746 до 5950 МГц на всех 96 ядрах одновременно.

Система использовала блок питания мощностью 2000 ватт.

До официального релиза новинки в сети уже появлялись утечки с разгоном до 186 000 баллов, но только теперь удалось значительно превзойти этот показатель. В результате 9995WX побил сразу несколько рекордов и укрепил позиции AMD в сегменте HEDT-процессоров.

Новый результат может продержаться долго, пока не выйдет следующее поколение — предположительно серия Threadripper 10000.