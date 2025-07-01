Число пользователей Windows упало на 400 млн всего за три года

Однако, согласно годовому отчету за 2022 год, ранее эта цифра превышала 1,4 млрд — за три года операционная система потеряла около 400 млн пользователей. Это объясняет, почему компания так настойчиво продвигает переход на Windows 11 перед завершением поддержки «десятки».

Однако не все ушедшие выбрали macOS: продажи Mac тоже падают и по состоянию на 2023 год составляли лишь 7,7% выручки Apple. Вместо этого пользователи массово переходят на смартфоны и планшеты, которых им достаточно для повседневных задач.

Windows остается актуальной в гейминге и профессиональной среде, но массовый пользователь теряет к ней интерес. Тем временем альтернативные решения вроде Chromebook стали удобными, доступными и бесплатными. На фоне этого привлекательность Windows как универсальной платформы постепенно снижается.