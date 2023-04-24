Что будет, если перепаять урезанную с завода RTX 3070 с 8 до 16 ГБ видеопамяти

Подобный трюк, но в более сложном исполнении, провернул и энтузиаст под ником Paulo. Он увеличил память в адаптере RTX 3070 c 8 до 16 ГБ. Протестировать же устройство пользователь решил на игре Resident Evil 4 Remake с очень высокими настройками графики.

Так, если ранее видеокарта испытывала проблемы при её запуске из-за ограничений 8 ГБ VRAM, то после апгрейда ситуация кардинально поменялась.