Что будет, если перепаять урезанную с завода RTX 3070 с 8 до 16 ГБ видеопамяти

Что будет, если перепаять урезанную с завода RTX 3070 с 8 до 16 ГБ видеопамятиПолучится кое-что интересное
Модификации памяти на видеокартах — уже давно не новость. Мастера и техники занимаются этим в течение многих лет, и замена памяти является одной из наиболее распространённых работ, выполняемых на неисправных видеокартах.
Подобный трюк, но в более сложном исполнении, провернул и энтузиаст под ником Paulo. Он увеличил память в адаптере RTX 3070 c 8 до 16 ГБ. Протестировать же устройство пользователь решил на игре Resident Evil 4 Remake с очень высокими настройками графики.
Так, если ранее видеокарта испытывала проблемы при её запуске из-за ограничений 8 ГБ VRAM, то после апгрейда ситуация кардинально поменялась.
При этом Paulo отдельно отметил, что улучшенная версия устройства показала увеличение числа кадров в секунду на граничных показателях. В то же время средний fps остался примерно на прежнем уровне.
Отметим, что в целом данная модификация видеокарты представляет собой интересный эксперимент, который показывает возможности увеличения производительности путём изменения памяти.