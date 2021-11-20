Что будет, если зарегистрироваться на сайте мошенника, но не переводить деньги

Об этом предупредили россиян эксперты по кибербезопасности Россельхозбанка. Эксперты отметили, что даже ничего не купив, пользователь уже облегчает мошенникам задачу по сбору конфиденциальной информации. На её основе мошенники могут принимать разные личины, делая «персональные» предложения, а потом просто исчезая с деньгами.

Также киберпреступники смогут «подкидывать» на устройства пользователя вредоносные программы для слежения за другими людьми и сетями. Либо могут зашифровать компьютер и требовать выкуп за дешифровку файлов.

«Даже ничего не купив, можно потерять персональные данные, просто оставив на мошенническом сайте информацию о себе. Если вы введёте свой логин и пароль, то они могут быть использованы для попыток авторизоваться на множестве других сайтов и сервисов, где вы, возможно, также зарегистрированы. А если захотите войти как пользователь социальной сети, то, как минимум, ждите вала рекламных рассылок», — подчёркивают эксперты.