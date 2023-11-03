Что будет с российскими ценами на RTX 4090 из-за её дефицита в Китае под санкциями

Что будет с российскими ценами на RTX 4090 из-за её дефицита в Китае под санкциямиНу что ж, ждем…
В свете последних событий на мировой арене, российский рынок видеокарт сталкивается с небывалым испытанием.
Санкции, наложенные Соединенными Штатами, привели к запрету ввоза в Китай высокопроизводительных графических адаптеров, в том числе и желанной многими модели RTX 4090.
Это решение оказало цепную реакцию, ведущую к возможному увеличению стоимости данных устройств на российском рынке на 10-15% к концу года.
Ситуация усугубляется уже заметным ростом цен на эти модели, который составил около 30% за последние три месяца. Эксперты предполагают, что стабилизация цен возможна лишь с началом следующего года, когда ожидается появление нового чипа RTX 4080 Ti.
В случае с RTX 4090 речь идет не о промышленной, а о потребительской видеокарте с гораздо большими тиражами выпуска. Не стоит также забывать, что видеокарты класса RTX XX90 — это не игровые адаптеры в чистом виде, американская компания позиционирует их как графические решения для профессионалов фото- и видеомонтажа, пусть и рекордно мощные в играх. Именно для этого такие видеокарты комплектуются избыточным для игр объемом памяти, который пригодится лишь в рабочих задачах.
Таким образом, российские потребители и профессионалы в области графики и видеомонтажа могут столкнуться с необходимостью пересмотреть свои планы на покупку новейших графических адаптеров и, возможно, отложить их до наступления более благоприятных условий на рынке.