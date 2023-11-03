Что будет с российскими ценами на RTX 4090 из-за её дефицита в Китае под санкциями

Санкции, наложенные Соединенными Штатами, привели к запрету ввоза в Китай высокопроизводительных графических адаптеров, в том числе и желанной многими модели RTX 4090.

Это решение оказало цепную реакцию, ведущую к возможному увеличению стоимости данных устройств на российском рынке на 10-15% к концу года.

Ситуация усугубляется уже заметным ростом цен на эти модели, который составил около 30% за последние три месяца. Эксперты предполагают, что стабилизация цен возможна лишь с началом следующего года, когда ожидается появление нового чипа RTX 4080 Ti.