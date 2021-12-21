Что обещают подарить мошенники, чтобы обмануть россиян

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Что обещают подарить мошенники, чтобы обмануть россиянПроводят опросы и розыгрыши
Российские эксперты по кибербезопасности выяснили, что обещают мошенники, чтобы втянуть россиян в свои схемы и выманить деньги или персональную информацию.
Для этого всё больше используются опросы о предпочтениях в технике и розыгрыши, сулящие желаемые гаджеты. Исследование российской компании Group-IB показало, что в фальшивых розыгрышах фигурирует 120 мировых брендов: Apple — MacBook, флагманские iPhone, iPad Pro, Sony — Playstation 5, флагманы от Samsung и многое другое.
Например, от лица крупного онлайн-магазина электроники проводился фейковый розыгрыш, в котором приняло участие 6500 человек. Обманутые пользователи оставляли на мошенническом сайте персональные данные, электронную почту, данные банковской карты или логины-пароли от учётных записей. Были также зафиксированы списания денег, в среднем 50 тысяч рублей.
Источник: Российская газета