Что обещают подарить мошенники, чтобы обмануть россиян

Для этого всё больше используются опросы о предпочтениях в технике и розыгрыши, сулящие желаемые гаджеты. Исследование российской компании Group-IB показало, что в фальшивых розыгрышах фигурирует 120 мировых брендов: Apple — MacBook, флагманские iPhone, iPad Pro, Sony — Playstation 5, флагманы от Samsung и многое другое.

Например, от лица крупного онлайн-магазина электроники проводился фейковый розыгрыш, в котором приняло участие 6500 человек. Обманутые пользователи оставляли на мошенническом сайте персональные данные, электронную почту, данные банковской карты или логины-пароли от учётных записей. Были также зафиксированы списания денег, в среднем 50 тысяч рублей.