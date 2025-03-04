Что, опять? В обновлении Windows 11 24H2 нашли баг, замедляющий работу процессора

Ошибка затронула пользователей после обновлений KB5050094 и KB5051987, которые уже вызывали краши игр.

Это не первый случай, когда Windows 11 ухудшает производительность железа — в прошлом году также сообщалось о нестабильной работе CPU.

Пока Microsoft не прокомментировала ситуацию, но баг может негативно повлиять на производительность ПК в реальных задачах. Поэтому стоит быть осторожнее с обновлениями.