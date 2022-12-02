Что творится: популярность Windows 10 падаёт, а Windows 7 растёт

Так, в ноябре 2022 года доля самой популярной версии ОС — Windows 10 — впервые упала ниже 70%. Теперь её используют 69,77% компьютеров. В то же время Windows 7, наоборот, демонстрирует рост популярности, достигнув показателя в 10,24% устройств.

В то же время между этими двумя системами Microsoft расположилась Windows 11. На сегодняшний день она установлена на 16,12%, что на 0,67% больше, чем месяцем ранее: