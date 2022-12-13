Что ждёт Россию после запрета поставок китайских военных процессоров

Такой запрет появился неожиданно. Власти Китая приняли такое решение, так как посчитали, что эти устройства имеют принципиальное значение для военно-промышленного комплекса страны. Поставки прекратились в Россию и другие страны.

В нашей стране чипы Loongson рассматривали в качестве альтернативы Intel и AMD в связи с прекращением их поставок. Свинцов объяснил, что может произойти из-за прекращения поставок из Китая.

По его мнению, ничего не произойдёт, никаких сложностей не возникнет, потому что эффективно работает параллельный импорт. В Россию комплектующие будут завозиться из дружественных стран, может быть, и те же Loongson.

«Что касается сложностей, которые могут возникнуть у российских производителей, то, я думаю, что их не будет. Как мы уже обратили внимание, параллельный импорт достаточно эффективно работает, многие комплектующие завозятся через ряд дружественных нам стран. На каком-то этапе процессоры Loongson будут замещены поставками от других производителей, а потом с помощью параллельного импорта, к нам, может быть, приедут и эти китайские комплектующие», — рассказал Андрей Свинцов.