Чтобы не экономили: новые процессоры Intel работают на 30% медленнее в дешёвых материнских платах

В тестах участвовали процессоры Intel Core i9-12900K и Core i7-12700K и Core i5 12600K, которые показали одинаковую тенденцию к снижению производительности при использовании недорогих «материнок». В ходе тестов выяснилось, что причина заключается в несоответствии подсистемы питания таких плат.

Бюджетные модели материнских плат не в состоянии выдавать необходимую мощность в 135 Вт в течение длительного времени, а минимальный показатель значения Power Limit 1, необходимый для их нормальной работы, составляет 125 Вт. При этом под нагрузкой они потребляют куда больше.

Снижение производительности заметили при переведении процессоров в режим Boost. Intel Core i9-12900K показал падение производительности почти на 30%, в основном она держалась в пределах 25-30%; Core i7-12700K потерял 21-25% производительности. Младшая модель — Core i5 12600K потеряла 7-9%.

Как отмечается, лучшим решением при выборе процессора станет материнская плата на базе чипсета Intel Z690 с питанием «10+1 фаза», интегральными схемами DrMOS и током 50 А.