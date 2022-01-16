Чуда не произошло: насколько дороже официальной цены будут продавать бюджетную NVIDIA RTX 3050

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Чуда не произошло: насколько дороже официальной цены будут продавать бюджетную NVIDIA RTX 3050Дефицит и майнинг продолжают неприятно удивлять
Уже 27 января состоится релиз самой дешёвой видеокарты NVIDIA в флагманской линейке Ampere — RTX 3050. Но, судя по всему, розничная цена новинки всех нас неприятно удивит.
Так, если официальная стоимость видеоадаптера — 250 долларов (19 тыс рублей), то в Японии, где устройство уже можно найти в продаже, оценили в 440 долларов (33,5 тыс рублей). Разница между этими ценами составляет немалые 76%!
Можно, конечно, попытаться объяснить такие различия тем, что в Японии высокие налоги, но вряд ли эта версия кого-то убедит. Куда более вероятным кажется тот вариант, что из-за дефицита полупроводников и более «старших» моделей, новинку решили продавать по более высокой цене.
Источник: ITHome