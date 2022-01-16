Чуда не произошло: насколько дороже официальной цены будут продавать бюджетную NVIDIA RTX 3050

Так, если официальная стоимость видеоадаптера — 250 долларов (19 тыс рублей), то в Японии, где устройство уже можно найти в продаже, оценили в 440 долларов (33,5 тыс рублей). Разница между этими ценами составляет немалые 76%!

Можно, конечно, попытаться объяснить такие различия тем, что в Японии высокие налоги, но вряд ли эта версия кого-то убедит. Куда более вероятным кажется тот вариант, что из-за дефицита полупроводников и более «старших» моделей, новинку решили продавать по более высокой цене.