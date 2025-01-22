Чуда не случилось: флагманские NVIDIA RTX 5080 и 5090 будут в дефиците и продаваться в 2 раза дороже РРЦ

Опубликовано 22 января 2025, 07:461 мин.
Чуда не случилось: флагманские NVIDIA RTX 5080 и 5090 будут в дефиците и продаваться в 2 раза дороже РРЦПрямо как во времена RTX 30XX
Видеокарты NVIDIA RTX 5090 и 5080, релиз которых намечен на 30 января 2025 года, уже столкнулись с дефицитом.
По сообщениям источников, ограничение поставок связано с ошибками в коммуникации NVIDIA и её партнёров, а также с празднованием Китайского Нового года. Это привело к задержкам поставок и резкому увеличению цен в ряде регионов.
В Китае цена RTX 5090 может достигать $4000, что вдвое превышает рекомендованную стоимость в $1999. RTX 5080 продаётся по $2000 вместо $999.
В Европе ситуацию усугубляют налоги, что дополнительно увеличивает цены. В США розничные продавцы сообщают, что количество карт крайне ограничено: на I волну поставок поступило лишь 20 экземпляров RTX 5080, а RTX 5090 вовсе отсутствуют.
Дефицит может продолжаться до конца весны 2025 года, что делает новые видеокарты недоступными для большинства покупателей.