Чуда не случилось: флагманские NVIDIA RTX 5080 и 5090 будут в дефиците и продаваться в 2 раза дороже РРЦ

По сообщениям источников, ограничение поставок связано с ошибками в коммуникации NVIDIA и её партнёров, а также с празднованием Китайского Нового года. Это привело к задержкам поставок и резкому увеличению цен в ряде регионов.

В Китае цена RTX 5090 может достигать $4000, что вдвое превышает рекомендованную стоимость в $1999. RTX 5080 продаётся по $2000 вместо $999.

В Европе ситуацию усугубляют налоги, что дополнительно увеличивает цены. В США розничные продавцы сообщают, что количество карт крайне ограничено: на I волну поставок поступило лишь 20 экземпляров RTX 5080, а RTX 5090 вовсе отсутствуют.

Дефицит может продолжаться до конца весны 2025 года, что делает новые видеокарты недоступными для большинства покупателей.