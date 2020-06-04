Цифра дня: На сколько в России выросло количество уязвимых компьютеров с Windows?

Сотрудники компании DeviceLock провели анализ, благодаря которому стало известно, на сколько в России выросло количество уязвимых компьютеров с Windows.

Так, в ходе анализа было установлено, что в стране на 230% увеличилось количество компьютеров на базе Windows, уязвимых к попыткам доступа по протоколу удаленного рабочего стола. Предполагается, что обнаруженный рост обусловлен переходом многих компаний на удаленный режим работы в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Также на это могло повлиять и увеличение количества серверов.

По словам главы DeviceLock Ашота Оганесяна, в большинстве компаний открыт доступ к подключению по протоколу удаленного стола посредством VPN. Однако отмечается, что некоторые серверы предоставляют доступ к авторизации без пароля, что, в свою очередь, является угрозой для корпоративных сетей.