Цифра дня: сколько млн умных колонок было продано за 2025 год в России?

М. Видео-Эльдорадо зафиксировала новый рекорд продаж умных колонок в России. За первое полугодие 2025 года жители страны приобрели 2,5 миллиона таких устройств на общую сумму 22,2 миллиарда рублей. Это заметный рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было продано 2,2 миллиона колонок на 20 миллиардов рублей.

Основным игроком рынка остаётся Яндекс. Его умные колонки занимают 86% от общего количества проданных устройств и 93% в денежном выражении. Кроме Яндекса, свои позиции продолжают укреплять другие российские производители. Например, колонки VK с голосовым помощником Маруся заняли 8% рынка по количеству продаж и 3% по выручке. Устройства от Сбера — Салют — получили 6% и 3% соответственно.

Рост спроса на умные колонки объясняется не только удобством голосового управления, но и расширением цифровых экосистем российских компаний. Всё больше пользователей создают умные дома, используя решения от Яндекса, VK и Сбера. Это стимулирует покупку дополнительных устройств для разных комнат и расширение уже существующих экосистем.