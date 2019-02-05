Цифра дня: Сколько NVIDIA заработала на майнерах?

Компания NVIDIA получила сверхдоходы за время криптовалютной лихорадки, когда майнеры закупались видеокартами в огромных количествах для организации криптовалютных ферм. Об этом говорит подсчёты аналитиков инвестиционного банка RBC Capital Markets.

Общие доходы NVIDIA, связанные с криптовалютой и блокчейн-технологиями, достигла уровня 1,95 миллиарда долларов. При этом сама компания признала получение только 602 миллионов.

По мнению аналитиков, за время криптовалютного бума с апреля 2017 года по июль 2018 года производители видеокарт получили около 2,75 млрд долларов. На долю NVIDIA приходится 75% или 1,95 млрд. Впрочем, этот подсчёт может оказаться неточен, поскольку аналитик RBC использовал для вычислений почти ту же пропорцию, что и для геймеров — 25:75 для соотношения продаж AMD и NVIDIA.