Цифра дня: сколько просят за редкий компьютер Apple 1?

Британский аукционный дом Christie's выставил на продажу чрезвычайно редкий компьютер Apple 1. Торги должны пройти 16 мая.

Цена лота ожидается от 378 до 650 тысяч долларов. Компьютер Apple 1 полностью рабочий, материнская плата с серийным номером 01-0053 заключена в нижний отсек дипломата, скрытая самодельной алюминиевой панелью управления с клавиатурой Datanetics.

Apple 1 — это первый компьютер Apple Computer. Он считается одним из первых, если вообще не самым первым персональным компьютером, продававшимся в полностью собранном виде. Он был выпущен в 1976 году и его стоимость составляла 666,66 доллара, большие по тем временам деньги. За пару лет было собрано и продано около 200 таких компьютеров.