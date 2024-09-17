Цифра дня: сколько стоит в РФ компьютер киберспортсмена?

Сервис CDEK.Shopping провел исследование цен на компоненты для сборки геймерского компьютера. В результате выяснилось, что средняя стоимость полного набора оборудования для киберспортсмена составляет 563 308 рублей.

Самым дорогим элементом оказалась видеокарта, средняя цена которой составляет 95 тысяч рублей. Системный блок обойдется в 109 тысяч рублей, а процессор — в 46 365 рублей. Средний чек на геймерский монитор составил около 71 тысячи рублей, при этом популярностью пользуется бренд MSI.

Компьютерный корпус в среднем стоит 50 тысяч рублей, внутренние и внешние диски — 15 624 рубля. Наушники обойдутся в 17 тысяч рублей, клавиатура — в 23 тысячи рублей, а мышь — в 7 тысяч рублей. Лидером среди производителей аксессуаров стал Logitech, а процессоров — AMD.

Стоимость других компонентов: материнская плата — 33 тысячи рублей, блоки питания — 23 тысячи рублей, модули памяти — 20 тысяч рублей, системы охлаждения — 17 тысяч рублей.