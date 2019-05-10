Цифра дня: Сколько устройств работает на Windows 10?

На конференции Microsoft Build 2019, которая прошла в Сиэтле, компания Microsoft рассекретила статистику по количеству устройств, на которые установлена операционная система Windows 10.

На данный момент в мире насчитывается более 900 миллионов активных устройств на базе операционной системы Windows 10. При этом в ближайшее врем Microsoft рассчитывает на дальнейший интенсивный рост.

В январе 2020 года заканчивается поддержка всё ещё популярной ОС Window 7 и компания уже начала напоминать пользователям о необходимости перехода на более новую Window 10.

Рубеж в 500 млн устройств был преодолён в мае 2017 года. Изначально Microsoft поставила себе целью достичь рубежа в 1 миллиард устройств на Windows 10 к 2018 году. Как мы видим, этим планам оказалось не суждено сбыться.