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Компьютеры
Сегодня 11:56

Цифра дня: Сколько видеокарт NVIDIA покупают в Китае?

24%
всех видеокарт NVIDIA покупают в Китае

Компания NVIDIA в новом отчёте раскрыла объёмы продаж видеокарт в Китае. За прошедший финансовый год доход от продаж NVIDIA в Китае заметно вырос по сравнению с прошлым годом — с 1,9 миллиардов долларов до 2,8 миллиарда.

Таким образом, китайские продажи обеспечили 24% годовой выручки компании. И NVIDIA не слишком этим довольна.

В предварительном отчёте NVIDIA отмечала не такой высокий, как хотелось бы, спрос на игровые решения в Китае. С учётом значительного влияния на финансовое здоровье NVIDIA продаж в Китае, спад китайской экономики может существенно сказаться на делах компании.

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