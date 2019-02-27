Цифра дня: Сколько видеокарт NVIDIA покупают в Китае?

24%
всех видеокарт NVIDIA покупают в Китае
Компания NVIDIA в новом отчёте раскрыла объёмы продаж видеокарт в Китае. За прошедший финансовый год доход от продаж NVIDIA в Китае заметно вырос по сравнению с прошлым годом — с 1,9 миллиардов долларов до 2,8 миллиарда.
Таким образом, китайские продажи обеспечили 24% годовой выручки компании. И NVIDIA не слишком этим довольна.
В предварительном отчёте NVIDIA отмечала не такой высокий, как хотелось бы, спрос на игровые решения в Китае. С учётом значительного влияния на финансовое здоровье NVIDIA продаж в Китае, спад китайской экономики может существенно сказаться на делах компании.