Компьютеры
Опубликовано 23 мая 2025, 09:18
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Colorful представила сменный модуль питания — он упростит обслуживание видеокарт с оплавленным коннектором

На фоне последних моделей NVIDIA — маст-хэв
Компания Colorful показала интересную альтернативу традиционному питанию видеокарт: сменный модуль с разъёмом GC-HPWR.
Colorful представила сменный модуль питания — он упростит обслуживание видеокарт с оплавленным коннектором
© VideoCardz.com

Эта система, основанная на стандарте BTF 3.0, позволяет полностью спрятать кабели питания и упростить обслуживание в случае проблем — например, с перегревом или оплавлением 12V-2x6 коннектора.

Суть концепции проста: на видеокарте предусмотрен специальный слот для подключения «дочерней платы» питания. Он размещён рядом с PCIe-разъёмом и поддерживает как GC-HPWR, так и стандартный 16-контактный кабель.

Установка модуля может немного осложнить подключение обычного кабеля, но при использовании GC-HPWR соединения провода полностью скрываются.

Colorful представила сменный модуль питания — он упростит обслуживание видеокарт с оплавленным коннектором
© VideoCardz.com

Colorful не одинока — аналогичную идею уже тестируют Asus и Sapphire. Но пока неизвестно, планируют ли производители выпускать готовые продукты, или это лишь прототипы.

В любом случае, идея с модульным питанием выглядит перспективно: её цель — избавить пользователей от лишнего стресса при обслуживании или замене видеокарт.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
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