Colorful представила сменный модуль питания — он упростит обслуживание видеокарт с оплавленным коннектором

Colorful представила сменный модуль питания — он упростит обслуживание видеокарт с оплавленным коннекторомНа фоне последних моделей NVIDIA — маст-хэв
Эта система, основанная на стандарте BTF 3.0, позволяет полностью спрятать кабели питания и упростить обслуживание в случае проблем — например, с перегревом или оплавлением 12V-2x6 коннектора.
Суть концепции проста: на видеокарте предусмотрен специальный слот для подключения «дочерней платы» питания. Он размещён рядом с PCIe-разъёмом и поддерживает как GC-HPWR, так и стандартный 16-контактный кабель.
Установка модуля может немного осложнить подключение обычного кабеля, но при использовании GC-HPWR соединения провода полностью скрываются.
Colorful не одинока — аналогичную идею уже тестируют Asus и Sapphire. Но пока неизвестно, планируют ли производители выпускать готовые продукты, или это лишь прототипы.
В любом случае, идея с модульным питанием выглядит перспективно: её цель — избавить пользователей от лишнего стресса при обслуживании или замене видеокарт.