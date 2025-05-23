Colorful представила сменный модуль питания — он упростит обслуживание видеокарт с оплавленным коннектором

Эта система, основанная на стандарте BTF 3.0, позволяет полностью спрятать кабели питания и упростить обслуживание в случае проблем — например, с перегревом или оплавлением 12V-2x6 коннектора.

Суть концепции проста: на видеокарте предусмотрен специальный слот для подключения «дочерней платы» питания. Он размещён рядом с PCIe-разъёмом и поддерживает как GC-HPWR, так и стандартный 16-контактный кабель.

Установка модуля может немного осложнить подключение обычного кабеля, но при использовании GC-HPWR соединения провода полностью скрываются.