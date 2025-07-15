Commodore впервые за 30 лет выпустила новый компьютер C64, без эмуляции и с настоящим железом

Это не эмулятор, а полноценный компьютер на FPGA-чипе AMD Artix 7, который воспроизводит оригинальное «железо» C64. Новинка совместима более чем с 10 000 оригинальных игр, картриджей и аксессуаров.

Компьютер доступен в трёх вариантах. Базовая модель за $299 получила корпус в стиле классического C64 и механическую клавиатуру с 66 клавишами на переключателях Gateron. Есть 128 МБ оперативной памяти DDR2, HDMI, USB-C, microSD и даже оригинальные разъёмы для кассетных приводов и джойстиков.