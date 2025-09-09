ComputerBase назвал лучшие процессоры 2025 года — в играх снова лидирует AMD

Лучшими для геймеров признаны Ryzen 7 9800X3D, а также более доступные Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X3D.

Intel смогла подтянуться благодаря снижению цен: Core Ultra 7 265K занял заметное место в рейтинге, но по производительности в играх все же уступает решениям AMD.

В среднем классе оптимальным выбором стал Ryzen 5 9600X, тогда как Core Ultra 5 245K рассматривается лишь как альтернатива при удачной цене.

В бюджетном сегменте эксперты советуют Ryzen 5 7500F, а минимальный вход в актуальную платформу AM5 обеспечивает Ryzen 5 8400F. Для рабочих задач оба флагмана — Ryzen 9 9950X3D и Core Ultra 9 285K — признаны одинаково сильными.

В сегменте HEDT конкурентов у AMD с новыми Threadripper 9000 пока нет.

В целом же 2025 год укрепил позиции AMD в играх, хотя Intel по-прежнему удерживает весомые позиции в рабочем сегменте.