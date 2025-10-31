ComputerBase назвал лучшие видеокарты по соотношению цены и производительности на октябрь 2025 г.

По итогам октября 2025 года, рынок стабилизировался: цены большинства моделей остаются на уровне рекомендованных, за исключением RTX 5090, которая в Европе подорожала до €2600.

Лидером рейтинга стала AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ — она показывает 0,153 fps на каждое потраченное евро, что делает её самым выгодным выбором для игр в 1440p. На втором месте — GeForce RTX 5060, но из-за 8 ГБ VRAM карта уже с трудом справляется с современными проектами, где оптимальным минимумом считается 12 ГБ видеопамяти.