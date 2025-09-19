Consumer Reports потребовал от Microsoft продлить поддержку Windows 10

В письме к генеральному директору компании Сатье Наделле, Consumer Reports утверждает, что прекращение обновлений оставит «миллионы пользователей» без защиты, поскольку их компьютеры несовместимы с Windows 11.

По данным организации, около 46,2% пользователей по всему миру продолжают работать на Windows 10, а от 200 до 400 млн устройств не соответствуют аппаратным требованиям для перехода на новую систему.

Consumer Reports называет позицию Microsoft «лицемерной», указывая на то, что компания призывает заботиться о кибербезопасности, но при этом сама оставляет уязвимыми старые устройства.

Критике подверглась и платная программа продления поддержки — $30 за 1 год защиты, а также бесплатные варианты, которые вынуждают пользователей активнее пользоваться продуктами Microsoft.

Consumer Reports и PIRG настаивают, что поддержка Windows 10 должна оставаться бесплатной до тех пор, пока большинство пользователей не перейдут на Windows 11, чтобы избежать массового выброса сотен миллионов рабочих компьютеров.