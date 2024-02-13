Cooler Master выпустил современный 24.5″ игровой монитор с аналоговым разъемом VGA

Основные характеристики включают в себя IPS-панель размером 24,5 дюйма с разрешением 1920×1080 пикселей. Частота обновления составляет 100 Гц через HDMI и 75 Гц через VGA. Устройство поддерживает наклон экрана от -5° до 15° и включает режим снижения яркости синего света для уменьшения воздействия вредного света.

Светимость монитора составляет 250 нит, контрастность 1500:1. Время отклика удивительное — 1 мс (MPRT) и 4 мс (GtG). Углы обзора — 178° по горизонтали и вертикали. Относительно цветопередачи, монитор предлагает 84% DCI-P3, 84% Adobe RGB и 109% sRGB. IPS-панель обладает 8 битами (6 бит + FRC), способной воспроизводить 16,7 миллиона цветов.

Устройство оборудовано 1 портом HDMI, 1 VGA и аудиовыходом 3,5 мм.