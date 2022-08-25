Corsair и LG представили игровой монитор с возможностью ручной регулировки изгиба

Устройство было произведено совместно с корейской LG Display. Разрешение монитора Xeneon Flex — 3440х1440, соотношение сторон — 21:9. Главной особенностью монитора является возможность ручной регулировки изгиба.

Отмечается, что монитор можно сделать от полностью «плоского» до изогнутого с радиусом кривизны до 800R. Эта функция позволит геймеру подстроить устройство под свои нужды и условия.

Монитор совместим с NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium, устраняющие разрывы кадра и повышающие плавность игрового процесса.

В корпусе Xeneon Flex предусмотрены разъемы HDMI и DisplayPort, порты USB Type-C и USB Type-A. Цена монитора неизвестна.