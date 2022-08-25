Corsair и LG представили игровой монитор с возможностью ручной регулировки изгиба

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Corsair и LG представили игровой монитор с возможностью ручной регулировки изгибаМожет настроить радиус кривизны до 800R
Американская компания Corsair представила игровой OLED-монитор Xeneon Flex 45WQHD240 диагональю 45 дюймов.
Устройство было произведено совместно с корейской LG Display. Разрешение монитора Xeneon Flex — 3440х1440, соотношение сторон — 21:9. Главной особенностью монитора является возможность ручной регулировки изгиба.
Отмечается, что монитор можно сделать от полностью «плоского» до изогнутого с радиусом кривизны до 800R. Эта функция позволит геймеру подстроить устройство под свои нужды и условия.
Монитор совместим с NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium, устраняющие разрывы кадра и повышающие плавность игрового процесса.
В корпусе Xeneon Flex предусмотрены разъемы HDMI и DisplayPort, порты USB Type-C и USB Type-A. Цена монитора неизвестна.
Источник:Газета.ru
Автор:Андрей КадуковТеги:
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