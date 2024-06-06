Corsair представила гигантский игровой QD-OLED монитор с 34" экраном и частотой 240 Гц

В комплекте с новинкой идет эргономичная подставка с регулировкой высоты, углов поворота и наклона экрана, один разъём DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 и один USB Type-C с функциями DisplayPort и зарядкой на 65 Вт.

Также предусмотрены KVM-переключатель и поддержка режимов Picture in Picture (PiP) и Picture by Picture (PbP).