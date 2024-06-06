Corsair представила гигантский игровой QD-OLED монитор с 34" экраном и частотой 240 Гц

Corsair представила гигантский игровой QD-OLED монитор с 34" экраном и частотой 240 ГцВпечатляющий набор характеристик
Новинка оснащена 34-дюймовой изогнутой панелью QD-OLED нового поколения от Samsung Display с разрешением 3440 × 1440 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Радиус кривизны составляет 1800R.
Дисплей поддерживает пиковую яркость до 1000 кд/м2 и имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 True Black.
В Corsair Xeneon 34WQHD240-C используется пассивная система охлаждения матрицы, и на него предоставляется трёхлетняя гарантия от выгорания и мёртвых пикселей. Соотношение сторон экрана составляет 21:9, скорость отклика — 0.03 мс (GtG), контрастность — 1 500 000:1, а охват цветовой гаммы DCI-P3 — 99%.
В комплекте с новинкой идет эргономичная подставка с регулировкой высоты, углов поворота и наклона экрана, один разъём DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 и один USB Type-C с функциями DisplayPort и зарядкой на 65 Вт.
Также предусмотрены KVM-переключатель и поддержка режимов Picture in Picture (PiP) и Picture by Picture (PbP).