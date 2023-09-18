Counter-Strike, Half-Life 2 и Portal протестировали на российском процессоре Эльбрус-8С

Они запустили адаптированные версии игр Half-Life 2, Portal и Counter-Strike: Source на данной модели, и результаты оказались весьма интересными.

Все тесты проводились без использования трансляторов, а в качестве графического ускорителя использовалась видеокарта Radeon R9 370.

Так, например, в Half-Life 2 Эльбрус-8С показал разброс фреймрейта от 50 до 150 кадров в секунду, хотя и случился один инцидент с зависанием игры. В головоломке Portal процессор обеспечивал стабильные 150–200 кадров в секунду.

В многопользовательском матче Counter-Strike Source процессор выдавал около 90–100 кадров, но с просадками до 40.

Таким образом, эксперимент показал, что российский процессор Эльбрус-8С вполне способен справляться с популярными играми на движке Source. Это открывает новые перспективы для отечественной электроники в игровой индустрии, хотя и требует дальнейших исследований и оптимизации.