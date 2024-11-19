Crysis Remastered запустили в 4К на одноплатном компьютере Raspberry Pi 5

Известный экспериментатор Джефф Гирлинг подключил к одноплатному компьютеру видеокарту Radeon RX 6750 XT, показав, как архитектура ARM справляется с AAA-играми.

Хотя мощность процессора BCM2712 и TDP в 12 Вт ограничивают производительность, игра шла на низких настройках графики при 20-30 FPS. Это значительное достижение для платформы с такими характеристиками.

Другой тест — с запуском Doom Eternal — показал, что загрузка GPU никогда не достигает 100% из-за «бутылочного горлышка» в виде процессора, но игра работала при 720p и 4K с включенной трассировкой лучей.

Однако для стабильного подключения требовались адаптеры, что увеличивает стоимость решения.

Гирлинг также попытался запустить Red Dead Redemption 2, но из-за проблем с лаунчером игра не стартовала. Зато Steam Link работал исправно, открывая возможности для игр на ARM-устройствах.