Cтала известна доля использующих видеокарты GeForce RTX пользователей

По её словам, выручка вросла на 22 % по сравнению с прошедшим годом. Для взрывного роста «трамплином» стала востребованность графических процессоров. Также Кресс отметила, что на спрос, в частности, повлиял выход графических ускорителей линейки RTX 4000 для ПК и ноутбуков.

Представитель Nvidia уверена, что компании есть куда развиваться и увеличивать темпы производства, поскольку всего 47% пользователей решений Nvidia пользуются видеокартами семейства GeForce RTX и только 20 % владеют адаптерами GeForce RTX 3060 или выше. К тому же «в рукаве» у Nvidia новые технологии, основанные на ИИ, и другие продукты.

Кроме того, главный финансист Nvidia рассказала, что в настоящее существует уже более 330 игр и приложений с поддержкой RTX и DLSS.