Да это же iPhone в огромном корпусе: опубликованы фото разобранного Apple Studio Display

Высокотехнологичный дисплей компании может похвастаться как отличным качеством изображения, так и чипом A13 Bionic. Последний, к слову, установлен в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

По своей сути, новый дисплей компании представляет из себя iPhone с гигантским корпусом. Разумеется, с определёнными оговорками. Например, что с него нельзя звонить и что устройство всё ещё остаётся дисплеем, хоть и высокотехнологичным.

Подтверждают это и свежие изображения Studio Display, утёкшие в сеть накануне: