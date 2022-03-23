Да это же iPhone в огромном корпусе: опубликованы фото разобранного Apple Studio Display

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Да это же iPhone в огромном корпусе: опубликованы фото разобранного Apple Studio DisplayВыглядит, конечно, очень симпатично
В начале месяца Apple провела масштабную презентацию, на которой показала немало новинок. Одна из них — Studio Display.
Высокотехнологичный дисплей компании может похвастаться как отличным качеством изображения, так и чипом A13 Bionic. Последний, к слову, установлен в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
По своей сути, новый дисплей компании представляет из себя iPhone с гигантским корпусом. Разумеется, с определёнными оговорками. Например, что с него нельзя звонить и что устройство всё ещё остаётся дисплеем, хоть и высокотехнологичным.
Подтверждают это и свежие изображения Studio Display, утёкшие в сеть накануне:
Более того, как стало известно, устройство работает под управлением iOS 15.4 — на данный момент это самая свежая версия системы для смартфонов Apple.
Из прочего можно отметить, что новинка получила 12 Мп камеру, а также внутреннюю память на 64 ГБ.