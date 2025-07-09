DapuStor выпустила SSD на 122 ТБ. Но есть нюанс

Устройство выполнено в форм-факторе U.2 (15 мм) и использует интерфейс PCIe 4.0 x4 (NVMe 1.4a). Новинка оснащена 3D QLC NAND-памятью, что позволяет достичь скорости чтения до 7,3 ГБ/с и записи — до 2,8 ГБ/с.

Производительность при случайных операциях достигает 1,5 млн IOPS при чтении и 15 тыс IOPS при записи блоками по 32 КБ. Однако ресурс устройства невелик: всего 0,5 DWPD (полных перезаписей в сутки), а срок службы заявлен на уровне 2 млн часов MTBF.

Несмотря на рекордную емкость, аналогичные SSD уже присутствуют на рынке. В частности, Solidigm, Kioxia и Phison ранее представили 122 ТБ накопители с похожими характеристиками и даже более быстрыми интерфейсами (PCIe 5.0).