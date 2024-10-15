Даже разблокированный Intel Core Ultra 9 285K потребляет меньше энергии и холоднее устаревшего 14900K

В том числе и при экстремальных нагрузках. В основе информации — удалённая заметка от HardwareLuxx, а также слайды с презентации компании MSI.

Согласно этим утечкам, при использовании экстремального профиля Core Ultra 9 285K может потреблять до 349 Вт энергии, а его температура при этом поднимается с 64℃ до 77℃.

Эти показатели значительно ниже по сравнению с предыдущей моделью, Core i9-14900K. Для сравнения, базовые настройки энергопотребления Core Ultra 9 285K составляют 125 Вт в режиме PL1 и 175 Вт в PL2, что делает его более энергоэффективным даже в разблокированном состоянии.

Отметим, что окончательные выводы будут возможны только после появления официальных обзоров, которые ожидаются через в ближайшие недели.