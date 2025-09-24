DDR4-память подорожала в два раза в последние месяцы — тенденция сохранится

DDR4-память подорожала в два раза в последние месяцы — тенденция сохранитсяПечальная тенденция, хочется отметить
Причина кроется в том, что три крупнейших производителя DRAM перераспределяют мощности в пользу серверных решений DDR5 и HBM, сокращая выпуск продукции для ПК, мобильных устройств и массового сегмента.
По прогнозам, в IV квартале 2025 года цены на стандартную DRAM вырастут ещё на 8–13% по сравнению с прошлым кварталом. Если учитывать сегмент HBM, рост может составить до 18%.
Особенно заметен дефицит DDR4: часть производителей сохранила выпуск только для крупных клиентов, но устойчивый спрос удерживает цены на высоком уровне.
На серверном рынке ожидается резкий рост закупок в 2026 году, а отдельные американские CSP-компании начали заключать контракты уже сейчас. Параллельно дорожает и мобильная память: LPDDR4X подорожает более чем на 10% в IV квартале, а спрос на LPDDR5X постепенно расширяется.
Рынок графической памяти также испытывает давление: дефицит ожидается в сегменте GDDR7, но быстрее всего дорожает уже привычная GDDR6.
Эксперты отмечают, что, несмотря на некоторую стабилизацию, цены на DDR4 продолжат рост и в конце 2025 года.