DDR4-память подорожала в два раза в последние месяцы — тенденция сохранится

Причина кроется в том, что три крупнейших производителя DRAM перераспределяют мощности в пользу серверных решений DDR5 и HBM, сокращая выпуск продукции для ПК, мобильных устройств и массового сегмента.

По прогнозам, в IV квартале 2025 года цены на стандартную DRAM вырастут ещё на 8–13% по сравнению с прошлым кварталом. Если учитывать сегмент HBM, рост может составить до 18%.

Особенно заметен дефицит DDR4: часть производителей сохранила выпуск только для крупных клиентов, но устойчивый спрос удерживает цены на высоком уровне.