DDR4 почти догнала DDR5 по цене из-за глобального дефицита

Стоимость 8 ГБ чипов выросла с $1,75 до $2,73 (на 56%), а 16 ГБ — с $3,58 до $5,20 (на 45%). Контрактные цены, по информации издания, также увеличились на 22–25%, и рост может продолжиться в III квартале.

Главная причина — глобальный спад производства DDR4. Samsung и SK hynix уже начали сворачивать выпуск этой памяти в пользу DDR5 и HBM, а китайская CXMT по распоряжению властей вовсе прекратила выпуск DDR4, чтобы сосредоточиться на новых технологиях.

Также на рынок повлияли геополитические факторы: из-за обострения торговых отношений между США и Китаем, в мае началось массовая скупка DDR4 — в том числе под промышленное оборудование и серверы. Это ещё больше разогнало дефицит.

Несмотря на то что цены DDR4 и DDR5 сейчас отличаются менее чем на 10%, потребность в старой памяти сохраняется: она по-прежнему востребована в embedded-решениях и серверах на Intel Ice Lake и AMD Milan, срок эксплуатации которых продлится до 2026 года.