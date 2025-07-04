DDR4 внезапно снова в моде — цены взлетели, производство возобновляют

Причина проста: дефицит из-за ухода от DDR4 к DDR5 резко повысил спрос. Если в начале мая чип DDR4-3200 на 8 ГБ стоил всего $1,75, то к концу июня цена превысила $5. Аналогичная картина и с 16 ГБ модулями: они подорожали с $3,57 до $8,80.

При этом в последние дни рост замедлился, а на отдельных позициях появились даже небольшие снижения — рынку обещают новые поставки.