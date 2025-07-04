DDR4 внезапно снова в моде — цены взлетели, производство возобновляют

Опубликовано 04 июля 2025, 07:101 мин.
DDR4 внезапно снова в моде — цены взлетели, производство возобновляютНо есть и те, кто останется привержен DDR5
DDR4-память неожиданно переживает «вторую молодость». За последние два месяца цены на чипы выросли почти в три раза, а производители — включая тайваньскую Nanya — спешно возобновляют сокращённые ранее линии.
Причина проста: дефицит из-за ухода от DDR4 к DDR5 резко повысил спрос. Если в начале мая чип DDR4-3200 на 8 ГБ стоил всего $1,75, то к концу июня цена превысила $5. Аналогичная картина и с 16 ГБ модулями: они подорожали с $3,57 до $8,80.
При этом в последние дни рост замедлился, а на отдельных позициях появились даже небольшие снижения — рынку обещают новые поставки.
Крупные игроки, вроде Micron, остались сосредоточены на DDR5 и LPDDR5, поскольку старые стандарты занимают у них менее 10% выручки. А вот такие компании, как Nanya, по-прежнему делают ставку на DDR4 и собираются заработать на волне дефицита, пока тренд не сойдет на нет.