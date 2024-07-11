DDR5-память оказалась непопулярной... поэтому начала дорожать более старая DDR4

Опубликовано 11 июля 2024, 10:46
1 мин.
DDR5-память оказалась непопулярной... поэтому начала дорожать более старая DDR4Неожиданный поворот
Цены на чипы DDR4 неожиданно пошли вверх. Покупатели предпочитают эту память из-за ее дешевизны по сравнению с DDR5.
Производители DRAM активно работают над стабилизацией цен на DDR4, что помогло приостановить их падение и даже вызвать рост.
В итоге, средняя спотовая цена на популярные варианты (DDR4 1Gx8 2666MT/s) подскочила на 2.92%: с $1.918 до $1.974 за неделю.
А вот на рынке NAND Flash дела обстоят иначе. Продажи вялые, а цены на многие продукты начали снижаться после того, как цена на пластину 512Gb TLC упала ниже $3.
Покупатели осторожничают с запросами, что оставляет мало надежд на оживление рынка. Цена на 512Gb TLC осталась на уровне $3.291.