DDR5-память оказалась непопулярной... поэтому начала дорожать более старая DDR4

Производители DRAM активно работают над стабилизацией цен на DDR4, что помогло приостановить их падение и даже вызвать рост.

В итоге, средняя спотовая цена на популярные варианты (DDR4 1Gx8 2666MT/s) подскочила на 2.92%: с $1.918 до $1.974 за неделю.

А вот на рынке NAND Flash дела обстоят иначе. Продажи вялые, а цены на многие продукты начали снижаться после того, как цена на пластину 512Gb TLC упала ниже $3.

Покупатели осторожничают с запросами, что оставляет мало надежд на оживление рынка. Цена на 512Gb TLC осталась на уровне $3.291.