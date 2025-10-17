DDR5-память разогнали до рекордных 13 010 МТ/с

Оверклокер применил жидкий азот, чтобы удерживать температуру около 5 °C, что позволило стабилизировать работу на такой экстремальной частоте. CPU при этом работал в конфигурации 2+2 ядра, то есть большая часть ядер не использовалась.

Рекорд подтверждает, что современные DDR5-модули способны на колоссальную пропускную способность, однако подобные разгоны далеки от реальных сценариев. Они не дают преимуществ в играх или повседневной работе и выполняются исключительно ради достижения максимальных показателей.