DDR5 подорожала почти вдвое за год — грядет дефицит данного типа памяти

Производители уже сообщают о дефиците, а на потребительском рынке цены на комплекты памяти выросли на 20–40%.

Причина — взрывной спрос со стороны ИИ-компаний. Крупнейшие производители памяти, включая Samsung, Micron и SK hynix, перераспределили мощности под выпуск HBM и серверной DDR5 для центров обработки данных.

Из-за этого поставки потребительской DDR5 и DDR4 резко сократились, а некоторые компании уже приостановили прием новых заказов. Особенно сильное давление на рынок создают долгосрочные контракты с ИИ-гигантами, из-за которых свободные объемы DRAM практически исчезли.

Для производителей это выгодная ситуация — спрос стабильно высокий. Но для покупателей все это означает новый виток дефицита.

Эксперты советуют не откладывать покупку оперативной памяти, поскольку рост цен, по прогнозам, продолжится как минимум до весны 2026 года, несмотря на сезонные скидки.