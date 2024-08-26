DeepCool обошла санкции США... просто сменив название

В результате этих санкций, DeepCool утратила возможность продавать свою продукцию на рынке США, а американские ритейлеры не могли импортировать товары этой компании.

Однако, как выяснил блогер Грег Салазар, продукция DeepCool всё ещё доступна в США, но под новым брендом — Shaking Tank.

На онлайн-площадках вроде Amazon и Newegg начали появляться товары DeepCool, продаваемые под этим новым названием.

Логотипы и название DeepCool на изображениях продукции были замазаны или заменены на пустые места. Например, кулеры DeepCool AK620 и LS720 теперь продаются под названиями ShakingTank AK620 и ShakingTank LS720.

Пока неясно, является ли Shaking Tank официальным ребрендингом DeepCool или это дело рук перекупщиков, которые выкупили оставшиеся запасы продукции и теперь продают их под другим именем.