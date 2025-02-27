Дефицит NVIDIA RTX 5070 на старте назвали «гарантированным» из-за нехватки видеокарт

Опубликовано 27 февраля 2025, 07:501 мин.
Дефицит NVIDIA RTX 5070 на старте назвали «гарантированным» из-за нехватки видеокартКто-то сомневался?
По данным инсайдера Moore’s Law is Dead, запуск NVIDIA RTX 5070 столкнется с серьезным дефицитом.
Источник ссылается на ритейлеров, которые до сих пор не знают точного количества видеокарт и сроков поставок, хотя старт продаж намечен на 5 марта.
Ситуация будет аналогична RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090, которые в первые недели после релиза были практически недоступны в магазинах.
Для сравнения, RTX 5080 начала поступать к ритейлерам за две недели до старта продаж, но с RTX 5070 поставки пока остаются под вопросом.
В итоге количество карт может оказаться еще ниже, чем у RTX 5080, что сделает их доступность крайне ограниченной. Пользователи же получат очередной «бумажный» запуск от Хуанга.