Дефицит NVIDIA RTX 5070 на старте назвали «гарантированным» из-за нехватки видеокарт

Источник ссылается на ритейлеров, которые до сих пор не знают точного количества видеокарт и сроков поставок, хотя старт продаж намечен на 5 марта.

Ситуация будет аналогична RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090, которые в первые недели после релиза были практически недоступны в магазинах.

Для сравнения, RTX 5080 начала поступать к ритейлерам за две недели до старта продаж, но с RTX 5070 поставки пока остаются под вопросом.

В итоге количество карт может оказаться еще ниже, чем у RTX 5080, что сделает их доступность крайне ограниченной. Пользователи же получат очередной «бумажный» запуск от Хуанга.