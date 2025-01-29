Дефицит RTX 5090 на старте повторит печальный опыт RTX 3090 в 2020-м

Автор канала Moore's Law is Dead привёл данные от дистрибьюторов, согласно которым поставки RTX 5090 на начальном этапе окажутся крайне ограниченными.

Один из дистрибьюторов в США заявил, что получит всего около 20 RTX 5080 и ни одной RTX 5090 в первый месяц, что заметно меньше, чем при запуске RTX 4080 в 2022 году.

Сравнивая ситуацию с дефицитом RTX 3090 в 2020 году, эксперты предполагают, что RTX 5090 будет ещё сложнее найти в продаже.

Версия Founders Edition (FE) видеокарты, по словам инсайдеров, станет настоящей редкостью на старте. В то время как RTX 5080, хотя и не в изобилии, всё же будет доступнее.

Очевидно, старт продаж новых видеокарт NVIDIA повторит проблемы с доступностью, характерные для прошлых поколений, особенно для топовых моделей.