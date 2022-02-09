Дефицит видеокарт закончился. Следующий этап — снижение цены

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Дефицит видеокарт закончился. Следующий этап — снижение ценыЕго стоит ожидать ближе к концу 2022 года
Внезапно, 2022 год стал годом, когда популярность видеокарт начала падать. В результате этого исчез и державшийся последнее время дефицит видеоадаптеров.
Так, по подсчётам экспертов, уже сейчас можно собрать игровой компьютер примерно за 100 тыс рублей. В то же время ещё недавно за эту сумму можно было приобрести лишь GPU от NVIDIA начального уровня — что-то вроде RTX 3060 Ti.
Сообщается, что рынок видеокарт насыщается востребованными устройствами, при этом количество поставок прямо сейчас находится на более высоком уровне, чем до пандемии COVID-19. Это, считают специалисты, связано с тем, что майнинг криптовалют не так выгоден, как ранее.
Ожидается, что проблема высоких цен на видеокарты будет решена силами NVIDIA, AMD и Intel. Все трое игроков готовятся анонсировать новые поколения своих видеоускорителей. Случиться это должно примерно в третьем квартале 2022 года.
Источник: Tom's Hardware