Dell ограничила поставки игровых видеокарт Radeon RX 7900 XTX и других в Китай

В перечень входят, в частности, такие продукты, как графические процессоры AMD Radeon RX 7900 XT, Radeon RX 7900 XTX, Radeon Pro W7900, а также Instinct MI210, MI250, MI250X и MI300 серии для ЦОД AI и HPC. Их нельзя поставлять в Китай, но в некоторых случаях министерство торговли может выдать экспортную лицензию.

Но выяснилось, что эти процессоры не требуют получения экспортной лицензии, так как показатели их Total Processing Performance (TPP) ниже, чем запрещающие требования: ниже 4800 баллов.

Эти показатели вычисляются на основе вычислительной мощности и плотности производительности. Как раз рассчёты и показывают, что вся продукция AMD, указанная в Sales Advisory, не требует выдачи лицензии.

В Китае уже задались вопросом, что значит этот демарш. Формально это угрозы национальной безопасности США, но почему Dell решила прекратить поставки именно сейчас и для чего под предлогом нацбезопасности начала «банить» рынок КНР, остаётся под вопросом.