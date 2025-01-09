Dell разбила свои ПК на категории Pro и Pro Max для простоты выбора

Dell — потребительская электроника, базовые модели ПК и ноутбуков для повседневного использования. Dell Pro — продукция для профессиональной деятельности, которая отличается улучшенным управлением температурой и долговечностью. Dell Pro Max — премиальные устройства бренда с максимальной производительностью.

Кроме того, как отмечает портал Business Today, к трём категориям добавляются три подуровня: Base, Plus и Premium. Таким образом, «вскоре можно будет увидеть продукты с такими названиями, как 32" 4K QD-OLED-монитор Dell Plus или ноутбуки Dell Pro Premium».

Источник отметил, что разбивка электроники на категории призвана упростить выбор для покупателя. Однако это может дать и обратный эффект: Dell всегда выделялась эксклюзивностью, в том числе благодаря названиям линеек и отдельных продуктов. По мнению обозревателей, «такие слова, как Pro, Max, Premium и Plus уже слишком часто используются в мире технологий», и новая система может сделать названия продуктов Dell слишком общими.