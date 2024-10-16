Dell в ноябре начнёт поставки серверов с новейшими чипами Nvidia Blackwell

Серверы Dell PowerEdge XE9680L разработаны специально для высокопроизводительных задач ИИ и способны эффективно обрабатывать большие массивы данных и запускать передовые приложения. Эти серверы имеют прямое жидкостное охлаждение и разработаны в различных конфигурациях, в том числе в формате с жидкостным охлаждением, в котором в одной стойке может быть установлено до 72 графических чипов Blackwell.

Чип Blackwell построен на базе специального 4-нм процессора и имеет 208 млрд транзисторов, что делает устройство одним из самых мощных на рынке. Архитектура Blackwell включает два графических процессора, которые соединены быстрым каналом связи 10 ТБ/с между чипами, что обеспечивает быструю связь и очень высокую производительность. «Эти чипы способны обрабатывать сложные модели искусственного интеллекта, в том числе с триллионом параметров, при снижении энергопотребления и затрат в 25 раз по сравнению со старыми моделями H100», — отмечается в материале Neowin.